قالت الفنانة رحمة أحمد، إن مقارنتها بالنجمة دنيا سمير غانم شرف كبير لها، لكن المقارنة ليست في محلها، لأن شخصية «مربوحة» مختلفة عن «هدية»، فالأولى لا تستكمل مسيرة الثانية كما يعتقد الجمهور.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس: «مكنتش أتخيل في يوم من الأيام إني أقارن بحد صاحب موهبة ونجم سوبر ستار زي أستاذة دنيا، دي حاجة عظيمة جدا بالنسبالي».

وحول مقارنة حفل زفاف «مربوحة والكبير» بـ«سنية»، عقبت: «ضحكني جدا، لأني بحب فرح سنية أصلا، فكون إن حاجة تيجي في التاريخ مع فرح سنية دي حاجة أنا هحكيها لولادي»، حسبما قالت.

وأعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور حول أدائها، لأن هذا شيء كبير بالنسبة إليها، قائلة: «أشعر بالشكر والامتنان لربنا إنه عوض تعبي خير، ومبسوطة من رد فعل الناس، لإن إحنا أصلا بنعمل ده عشان خاطرهم».

ولفتت إلى أن التصوير في المسلسل مازال مستمرًا، مضيفة أنها لم تقابل فريق العمل بعد انطباع الناس عنها عقب دورها في حلقة أمس، لكن ردود فعل الجمهور طمأنتها.

وتصدرت الفنانة رحمة أحمد، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أدائها في حلقة الأمس من مسلسل «الكبير أوي 6»، ليشيد بها الجميع في دور «مربوحة» زوجة الكبير.

مسلسل «الكبير أوي 6» من بطولة: أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، ومن تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.