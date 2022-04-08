روسيا تطرد 45 موظفا من السفارة البولندية

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، طرد 45 موظفًا من البعثة الدبلوماسية البولندية لديها، ردًا على طرد وارسو لدبلوماسيين روس في وقت سابق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أنه جرى استدعاء السفير البولندي لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي، وتسليمه احتجاجا على قرار بلاده غير المبرر بطرد 45 موظفا من السفارة الروسية بوارسو في 23 مارس الماضي.

وأضاف البيان: "ردًا على الإجراءات غير الودية، التي اتخذتها بولندا بطرد الدبلوماسيين الروس وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنا 45 موظفًا في سفارة جمهورية بولندا والقنصليات العامة لجمهورية بولندا في إيركوتسك وكالينينجراد وسانت بطرسبرج أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويتعين عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل نهاية يوم 13 أبريل الجاري".