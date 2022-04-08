إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بالشرقية

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أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي بالشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين من التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسيارة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.