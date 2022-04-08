مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء شربه من مبرد مياه في سوهاج

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أصيب عامل، بصدمة كهربائية أودت بحياته، أثناء شربه من مبرد مياه بأحد شوارع مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مستشفى جهينة المركزي، يفيد بوصول (محمود.ط.ح - 17 عاما)، عامل ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة، إلى المستشفى ادعاء صعق كهربائي.

وبسؤال والده (طلعت.ح - 56 عاما)، عامل قرر أنه أثناء شرب ابنه المياه من مبرد بشارع بنك مصر، صعقه التيار الكهربائي الخاص بالمبرد، ما تسبب في وفاته.

وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لاتخاذ اللازم لفحص وصيانة مبرد المياه، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة العامل بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية حادة نتيجة صعق كهربائي، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.