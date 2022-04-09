كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية تودع القمص أرسانيوس وديد وسط حضور شعبي كبير

ودعت كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الجمعة، القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز، اليوم الجمعة، وسط حضور شعبي كبير.

وترأس صلاة الجنازة على الراحل، كل من الأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب والأنبا هرمينا أسقف كنائس وسط وشرق والأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزة، والقمص ابرام اميل وكيل عام الكاتدرائية في الاسكندرية، إلى جانب عدد من الاباء الكهنة.

وعقب الصلاة تم دفن الجثمان بالمدفن المخصص بدير مارمينا العجائبي، في الكينج مريوط غرب الإسكندرية.

يذكر أن القمص أرسانيوس وديد، وُلِد في 4 أغسطس 1961 باسم رزق وديد، وحصل على دبلوم الصنايع قسم الميكانيكا، وخدم قبل سيامته الكهنوتية، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وسيم كاهنًا في 16 يونيو 1995 بيد المتنيح البابا شنودة الثالث لخدمة منطقة كرموز وكان مقره كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، كما مدة حوالي 27 عامًا شعب منطقة كرموز وكذلك محرم بك، وتتلمذ على يديه أبناء كثيرون صار منهم آباء كهنة ورهبانا، ورُسِم في رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 16 أكتوبر 2021.