انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح قصر ثقافة العريش

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي، ضمن الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

انطلقت أولى الفعاليات بقصر ثقافة العريش وتضمنت ورشة فنية عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، ورشة رسم عن فانوس رمضان باستخدام ورق فوم الملون وألوان خشب وورق كراسات بمشاركة طالبات المدارس والمعاهد الأزهرية، بجانب ورشة فنية بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة باستخدام خامات من البيئة إشراف الفنانة ضحى عصام.

كما أقيمت محاضرة عن "قيمة الصبر فى الإسلام" للشيخ محمد سليمان تحدث عن قيمة وفائدة الصبر في الإسلام، بينما عقد نادي أدب العريش أمسية شعرية لعبد الرحمن سالم، بحضور عدد من الأدباء وتحت إشراف محمد حسين محروس مشرف نادى الأدب.

وعلى مسرح قصر ثقافة العريش تألقت فرقة التلقائيين بقيادة جامع عبد الرسول التي امتعت الحضور بمجموعة من الأغاني باللهجة السيناوية الأصيلة.

كما شاركت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الكابتن خالد الشعراوي، الاحتفال بليالي رمضان الفنية، وتضمن العرض أغاني فردية وجماعية منها أغنية عظيمة يا مصر، يا حلاوة الدنيا، تحيا مصر، أم النبي، واختتم الحفل بأغنية جماعية رمضان جانا.

نظم بيت ثقافة المساعيد محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء المجتمع" حاضرتها مشيرة محمد، تحدثت عن المرأة التى تعانى من المجهود المبذول فى تربية ونشاة جيل ينفع بلاده ثم نفسه والمعاناة من وجود التكنولوجيا والثقافة المفتوحة خارجيا وداخليا.