وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مروحيتين أوكرانيتين

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي أسقط مروحيتين قتاليتين أوكرانيتين.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت 81 هدفا عسكريا أمس الخميس، فيما تكثف موسكو هجماتها على أوكرانيا. وأعلن الجيش أمس الخميس مهاجمة 29 هدفا أول أمس الأربعاء .

وأضاف كوناشينكوف أنه بالإضافة إلى المروحيتين القتاليتين مي-8 ومي-24، اشتملت الأهداف التي تم ضربها أمس الخميس على نقاط وقواعد تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية ،وكذلك مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ في دونباس.

وبالإضافة لذلك، قال إن أسطول البحر الأسود الروسي كان قد دمر معسكر تدريبي لـ"المرتزقة الأجانب" بالقرب من أوديسا.