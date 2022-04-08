أوكرانيا: مقتل 169 طفلا وإصابة 306 منذ الهجوم الروسي

قتلت القوات الروسية 169طفلا في أوكرانيا منذ انطلاق الهجوم الروسي في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، وفقا لبيانات جمعها مكتب المدعي العام الأوكراني.

وكتبت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام عبر تطبيق تليجرام: " قُتل 169 طفلا وأصيب أكثر من 306آخرين. هذه الأرقام ليست نهائية لأن العمل مازال مستمرا في جبهات قتال بالمناطق المحتلة مؤقتا، والمحررة"، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وفي العاصمة كييف ، تم تدمير 208من المباني السكنية و24مدرسة و29 دار حضانة وملجأ للأيتام منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد، بحسب ما نقلته يوكرينفورم عن الخدمة الصحفية للإدارة الحكومية للمدينة.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أنها وثقت مقتل 1480 مدنيا وإصابة 2195آخرين في أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي للبلاد.