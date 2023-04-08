أعلن نادي الاتحاد السكندري، تقدمه بشكوى رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بسبب أخطاء التخكيم خلال مباراة فيوتشر الأخيرة.

وكان فريق فيوتشر قد حقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على الفيسبوك: «يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصري بوصفه عنصراً أساسياً ضمن المنظومة الكروية وأن أستمرار دعمه و مساندته يصُب في مصلحة جميع عناصر اللعبة ورغم تعرض فريق نادي الاتحاد السكندري لكثير من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم و المواسم السابقة».

وأضاف البيان: «إلا أن نادى الاتحاد السكندرى أكتفى بتوجيه النظر والإشارة إلى هذه الأخطاء أملاً في عدم تكرارها و أنها لم تكن متعمده، رغم أنها كانت السبب المباشر في التأثير السلبي على بعض نتائج الفريق سواء هذا الموسم أو المواسم السابقة و لكن ما حدث من طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادي فيوتشر بملعب استاد الإسكندرية فاق كل الحدود ، و تخطى مرحلة حُسن النوايا».

وتابع البيان: «ومثل هذه الأخطاء التحكمية التى تُغير نتائج المباريات و مستقبل و ترتيب الفرق أمراً غير مقبولا بالمرة !!!.. فقد وجه طاقم التحكيم بقيادة الحكم مبروك نبيل نتيجة المباراة بقراراته الغريبة واحتساب أخطاء وهمية على نادى الاتحاد السكندرى و التغاضى عن أخطاء أخرى لصالح الفريق ، بل تمادى في إشهار العديد من البطاقات دون أي مبرر سواء للاعبى الاتحاد السكندرى أو الجهاز الفني و بل و قام بطرد المدير الفني "زوران "في نهاية الشوط الأول بحجة الاعتراض».

وواصل البيان: «وأرسل نادى الاتحاد السكندرى احتجاجاً رسمياً اليوم للاتحاد المصرى لكرة القدم و لرابطة الأندية، و أشار نادى الاتحاد السكندرى إلى تعدد المخاطبات التي أرسلت و تتضمن العديد من الاحتجاجات على التحكيم المصرى و تم الإشارة فى هذه المخاطبات أن استمرار هذا المستوى المتدنى لعنصر أساسى فى منظومة كرة القدم المصرية و هو التحكيم، سيؤدى لا محالة إلى حدوث كوارث لا تُحمد عقباها».

وأتم البيان: «ويطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراء تحقيق فيما حدث أمس من مهزله تحكيمية مكتملة الاركان و اتخاذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الاندية، و أن مثل هذه الاحداث تؤثر سلباً و تزيد من احتقان الجماهير لشعورها بالظلم و عدم العدالة تجاه فريقها و أن مجلس إدارة النادى بصدد اتخاذ قرارات تحفظ حقوق زعيم الثغر فى حالة عدم تلقى رداً و تجاوباً من الاتحاد المصرى لكرة القدم تجاه مهزلة أمس التحكيمية».