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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة بناحية رشيد.

وأسفرت الحملة عن تحرير أربعة محاضر لتجار تموينيين وضبط ستة مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و14 مخبزا لعدم النظافة وعدم وجود سجل تمويني.

وتمكنت الحملة من ضبط أربعة تجار تموينين بسبب غلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم قانونا، وخمسة تجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين.