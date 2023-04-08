إنقاذ 16 شخصا بعد أن طمرهم انهيار جليدي في سويسرا

ذكر متحدث باسم الشرطة السويسرية أن انهيارا جليديا ضخما أدى إلى تهدم جبل في منطقة خارج مضمار التزلج على الجليد، في وادي "ساس" في سويسرا اليوم السبت دفن 16 شخصا أسفل الثلوج، لكن تم إنقاذهم جميعا.

وأضاف المتحدث أن تقييما مبدئيا كشف أنه لم يتعرض أي منهم لإصابات خطيرة. وأشارت تقارير مبدئية إلى أن خمسة أشخاص قد يكونوا تضرروا جراء الحادث.

وأوضح المتحدث: "لقد كانوا محظوظين للغاية. هناك احتمالية مرتفعة" ألا يكون هناك أشخاص آخرون مفقودين. ولم تتمكن الشرطة في البداية من تحديد جنسية الضحايا.

ووقع الحادث في منتجع "ساس-في" للتزلج في كانتون فاليه. ووقع الانهيار الجليدي على ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر.