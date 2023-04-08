الأركان الأوكرانية: سلاح الجو الأوكراني شن 8 غارات على مواقع روسية

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أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن سلاح الجو الأوكراني شن على مدار اليوم السبت، ثماني غارات على مجموعات القوات الأوكرانية، بينما قصفت الصواريخ والمدفعية موقع نظام الدفاع الجوي للقوات الروسية وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن تقرير الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده الرئيسية على العمليات الهجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، كما صدت القوات الأوكرانية أكثر من 35 هجوما للقوات الروسية في المناطق المذكورة.

وأطلقت القوات الروسية صاروخين و 34 غارة جوية، بالإضافة إلى أكثر من 36 هجوما باستخدام راجمات الصواريخ.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن احتمال شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية الروسية لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.