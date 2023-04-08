 فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية الخميس المقبل - بوابة الشروق
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فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية الخميس المقبل

أ ش أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 5:58 م

أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، القرار رقم 109 لسنة 2023، والخاص بفتح باب تقديم طلبات الترشح الانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية يوم الخميس المقبل الموافق 13 أبريل، ولمدة 5 أيام عمل متتالية مع مراعاة الإجازات الرسمية.

ونص القرار الذي سينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره، على أن تقدم الطلبات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأشار القرار إلى دعوة الناخبين من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف التجارية والمدرجة أسماؤهم بجداول انتخاب الغرف التجارية للدورة 2022-2027، لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات يوم السبت الموافق 17 يونيو المقبل ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، بمقار لجان الانتخاب، وفقا الأحكام قانون الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.


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