روسيا تتهم مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بالتجسس

اتهمت روسيا رسميا مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المحتجز إيفان جيرشكوفيتش بالتجسس، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض والصحيفة مرة أخرى اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وتم اعتقال جيرشكوفيتش (31 عاما) في يكاترينبرج بشرق موسكو بتهم الجاسوسية، وهي أول عملية اعتقال لصحفي أمريكي بتهم الجاسوسية منذ الحرب الباردة.



وقد تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف بسبب الواقعة، وفقا للبيت الأبيض. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يوم الأربعاء إن وكيل وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أجرت محادثات مع السفير الروسي.



ومن المقرر أن يستمر احتجاز جيرشكوفيتش حتى 29 مايو. وإذا تمت إدانته، يمكن أن تكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.