ميسي يحقق رقما قياسيا بعد تسجيله هدفا أمام نيس

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقمًا قياسيا خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ونيس، المقامة حاليًا ضمن مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل ميسي هدف التقدم لـ باريس سان جيرمان، في مرمى نيس عند الدقيقة 26، ليقود فريقه إلى التقدم بهدف نظيف في الشوط الأول.

وأصبح ميسي أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية بـ 702 هدفا، متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 701 هدفا.

يُذكر أن المهاجم الأرجنتيني لعب 105 مباراة أقل من رونالدو، لتحطيم رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية.