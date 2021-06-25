 إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأكتوبر - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 8:00 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 8:00 ص

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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