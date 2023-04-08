يجري الجيش الصيني، اليوم السبت، مناورات عسكرية في مضيق تايوان تحاكي «تطويقا كاملا» للجزيرة.

وذكر موقع «ديلي تشاينا»، أن تدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل لتايوان.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 42 مقاتلة و8 سفن صينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان صباح اليوم، حيث أطلقت الصين تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام.

وكان الجيش الصيني، قد أعلن في وقت سابق، أن المناورات ستستمر من 8 إلى 10 أبريل وهدفها ما سمّاه الاستعداد القتالي.

يأتي ذلك ردا على استقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، حيث عقدا اجتماعا أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.

وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.

واجتماع الأربعاء هو أول لقاء معلن بين رئيس لمجلس النواب ورئيس تايواني على الأراضي الأمريكية منذ أن قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايوان.

يذكر أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949.

وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.