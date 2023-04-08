تنطلق فعاليات الليلة "١١" لبرنامج "هل هلالك"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، مساء غد الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هاني النابلسي، والتي تميزت بها الفرقة طوال تاريخها الفني.

وتقدم مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة علا عبيد، مجموعة من أشهر الأغاني التي تغنى بها كبار النجوم عن شهر رمضان، إلى جانب تقديم استعراضات، يقدمها أبناء المؤسسة من أصحاب الهمم.

ويستهل برنامج "هل هلالك"، بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفني للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، وعرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

ويشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام في الثامنة والنصف مساء يوميا، خلال الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.