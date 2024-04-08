تخصيص 8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر بشمال سيناء

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، تخصيص 8 ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المساجد الكبرى الذي يقام بها صلاة الجمعة.

وأضافت المديرية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن صلاة العيد بالعريش ستقام في ساحات "أبو صقل بحي الضاحية، وساحة ذوي الهمم بحي الريسة، والساحة الشعبية مركز شباب العريش بشارع أسيوط، وساحة الخير والبركة بالمساعيد".

فيما ستقام صلاة العيد بالشيخ زويد بساحة مركز شباب الكوثر، وفي بئر العبد بنادي الرياضي، وساحة مركز شباب رمانة، وساحة قرية شباب الخربة ببئر العبد.

وأكدت المديرية، أنه تم تخصيص إمام لكل ساحة، وإمام احتياطي، فضلًا عن التنسيق مع المديريات المختصة في تنظيم وتأهيل الساحات للصلاة.