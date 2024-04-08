السوداني يبحث مع السفيرة الأمريكية ملفات زيارته لواشنطن منتصف الشهر الحالي

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مع سفيرة الولايات المتحدة في بغداد إلينا رومانوسكي، الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة التي سيجريها السوداني إلى واشنطن منتصف الشهر الحالي.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني، استقبل اليوم الاثنين، رومانوسكي وتم التباحث في مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية والتنموية.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن منتصف أبريل الجاري، والتي تأتي في مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية ضمن افاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الشهر الماضي أن رئيس السوداني سيتوجه إلى واشنطن منتصف أبريل بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعقد لقاء قمّة يوم الإثنين 15 أبريل، لبحث أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش.