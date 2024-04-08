الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف الروسية تغادر إريتريا بعد زيارة تاريخية

أفادت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة للأسطول، غادرت ميناء مصوع في إريتريا بعد زيارة له خلال رحلتها البحرية الطويلة.

وذكر بيان القيادة، أن الفرقاطة وصلت إلى ميناء مصوع في نهاية شهر مارس الماضي. وأشار البيان إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث.



وقال البيان: "غادرت الفرقاطة المارشال شابوشنيكوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ ميناء مصوع بدولة إريتريا بعد استكمال زيارتها المقررة وفقا للخطة. وخلال تواجدهم في الميناء، شارك البحارة الروس في البرامج الثقافية والرياضية التي أعدتها الدولة المضيفة. وقام أفراد طاقم الفرقاطة بزيارة معالم ميناء مصوع في جولات سياحية، كما خاضوا مباريات رياضية ودية مع عناصر البحرية الإريترية".

ونوه البيان، بأن الفرقاطة تبحر الآن في البحر الأحمر لتنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار رحلتها البحرية الطويلة.

وتقع إريتريا عند مضيق باب المندب الذي يمر عبره الطريق من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي.