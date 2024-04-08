دمياط الجديدة: رفع كفاءة الحدائق والمنتزهات الخضراء لاستقبال المواطنين بعيد الفطر المبارك

صرح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلا من نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنية؛ استعدادا لاستقبال المواطنين في عطلة عيد الفطر المبارك، وإظهار المظهر الحضاري والجمالي واستدامة الخدمات بالمدينة.

وأوضح بيان أصدره المهندس محمد خلف الله، اليوم، أن إدارة الزراعة بالجهاز قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

وأشار إلى أن إدارة التنمية بالتعاون مع إدارات الجهاز قامت بالمتابعة المستمرة وتواجد فرق من عمال النظافة العامة لرفع أي مخلفات في حينها، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما قامت فرق المكافحة بأعمال الرش بأحياء المدينة، والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لتلقي شكاوى المواطنين أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.