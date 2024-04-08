الزمالك يتعادل مع مودرن فيوتشر ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

اقتنص الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي الكنفدرالية الإفريقية، بعدما تعادل مع مودرن فيوتشر في مواجهة الإياب بربع النهائي بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، على استاد القاهرة.

نجح جوناثان نجويم في تسجيل هدف مودرن فيوتشر في الدقيقة 18 من ركلة ركنية سددها مباشرة على المرمى فشل عواد في التصدي لها لتسكن الكرة الشباك معلنة عن الهدف الأول.

حاول الزمالك الرد على هدف مودرن فيوتشر وبالفعل لاحت فرصة خطرة في الدقيقة 32 للزمالك عن طريق مصطفى شلبي حيث انفرد بالمرمى لكن حارس مودرن فيوتشر يتصدى لها ببراعة فائقة.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال اللقاء حيث طالب الزمالك بالحصول على ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري بعدما سقط في منطقة الجزاء، ليعود مصطفى غربال لتقنية الفار ويقرر استئناف المباراة لعدم وجود مخالفة.

كما أنقذ محمد عاطف فرصة هدف محقق لصالح الزمالك من على خط المرمى من تسديدة أطلقها حسام عبد المجيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم مودرن فيوتشر بهدف دون رد.

ضاعف الزمالك من ضغطه في شوط المباراة الثاني من أجل إدراك التعادل أمام مودرن فيوتشر المتمركز دفاعيا بشكل جيد، وبالفعل نجح الفارس الأبيض في تحقيق مبتغاه عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة 66 بعدما توغل وراوغ دفاعات مودرن فيوتشر وسدد كرة لم يستطع حارس مرمى مودرن فيوتشر التصدي لها.

واتسم أداء لاعبو الزمالك بعد إدراك التعادل بالهدوء وتناقلوا الكرة بسهولة في الوقت الذي اندفع فيه لاعبو مودرن فيوتشر من أجل تسجيل هدفا ثانيا يبقي على آمال التأهل والاحتكام لركلات الترجيح، لكن لاعبو الزمالك نجحوا في الحفاظ على النتيجة لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي يصعد بالفارس الأبيض لنصف نهائي الكونفدرالية.

ويلاقي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية فريق دريمز الغاني في مواجهة قوية لكلا الفريقين.