مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية تحمل 4000 طرد من كسوة العيد لأهل غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، عن وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تحمل على متنها 4000 طرد من كسوة العيد؛ تمهيداً لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، ضمن عملية «طيور الخير».

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، تشتمل طرود كسوة العيد على ملابس وأحذية وألعاب أطفال ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة، وذلك لبث الأمل والفرح في قلوب الأُسر والأطفال. وتأتي هذه المبادرة -التي تستمر خلال عيد الفطر- بهدف تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

جدير بالذكر أن عملية «طيور الخير» التي بدأت في شهر فبراير الماضي، تعتمد على إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية المصرية والإماراتية على شمال قطاع غزة، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها. وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.