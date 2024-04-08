شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي على منازل للمواطنين وسط وجنوب غزة

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استشهدت فلسطينية، وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء قصف مدفعية الاحتلال منازل في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 184 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 33 ألفا و207 شهداء، و75 ألفا و933 مصابا.

وأشارت إلى وصول 32 شهيدا و47 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة