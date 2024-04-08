‏وزير الخارجية الإيراني: سوريا خط أمامي في المقاومة ضد الكيان الصهيوني

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن «سوريا تعتبر خطا أماميا في المقاومة ضد الكيان الصهيوني».

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد: «من هنا من دمشق أقول: يجب معاقبة الكيان الصهيوني على الجريمة التي ارتكبها في القنصلية الإيرانية بدمشق».

وأشار إلى أن «واشنطن منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لارتكاب هذا العدوان»، قائلًا إنها «يجب أن تتحمل المسئولية».

من جانبه، لفت وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى أن «العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية انتهاك للقوانين الدولية ولجميع القيم التي قامت عليها البشرية».

وأضاف المقداد: «إسرائيل لا تريد السلام، لا تريد حل الدولتين وهي تريد كل شيء وتعمل على هذا الأساس، لا تريد إلا قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني في طريق الامتداد إلى دول عربية أخرى».

وفي وقت سابق، افتتح وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسوري فيصل المقداد، مبنى القنصلية الإيرانية الجديد بعد أيام من دمار المبنى القديم جراء استهدافه بقصف إسرائيلي.

ووفقًا لوكالة «سبوتنيك»، تم افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية ضمن مبنى قريب من سفارة إيران، ويقع على بعد أمتار من القنصلية القديمة، ويفصلهما مبنى السفارة الكندية.

كما زار الوزيران الإيراني والسوري موقع القنصلية الإيرانية التي دمرها الاعتداء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري.