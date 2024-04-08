وزير خارجية إيران بصوت عال من دمشق: إسرائيل ستتلقى عقابها

توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، بأن "إسرائيل ستتلقى عقابها"، وذلك بعد تفقده موقع قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، الذي أسفر عن مقتل 7 عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وقال عبداللهيان: "إنني أعلن بصوت عال من دمشق، أن الكيان الصهيوني سيلقى عقابه، وأن أمريكا تتحمل المسؤولية إزاء العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية لدى سوريا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، أنه أجرى مشاورات الرئيس السوري بشار الأسد حول "القضايا الثنائية، والتطورات على الصعيد الدولي، وخاصة جرائم الكيان الصهيوني في غزة وعدوانه الإجرامي على القنصلية الإيرانية بدمشق"، بحسب ما نقلته "إرنا".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن عبداللهيان افتتح المبنى الجديد للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بمشاركة المقداد، بعدما تفقدا موقع مبنى القنصلية، الذي تعرض للقصف الاثنين الماضي.