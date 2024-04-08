الجيش الإسرائيلي: حماس فقدت ثلث قواتها القتالية و80% من كتائبها العسكرية بعد 6 أشهر الحرب

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الخسائر الجسيمة التي مني بها الجيش الإسرائيلي في حرب غزة والتي تصل إلى نحو 4 آلاف قتيل وجريح، قائلا إن الجيش حقق في المقابل إنجازات ضخمة "ودفعنا هذا الثمن بالجنود بين قتيل وجريح" من أجل تحقيقها.

وقال أدرعي في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأحد "على مدى الأشهر الأخيرة قمنا بتفكيك قوات حماس بشكل جذري ومنتظم، ودمرنا وفككنا القواعد والمعسكرات التابعة لحماس ومصالح حماس في شمال ووسط قطاع غزة وأيضا في جنوب القطاع فوق الأرض وتحت الأرض، ونعتبر أن حماس فقدت ثلث قواتها القتالية ونحو 80% من كتائبها العسكرية بعد نصف سنة من الحرب".

وأضاف أن الإحصائيات المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي تفيد "بقتل أكثر من 12000 من عناصر حماس، منهم عناصر وقيادات عسكرية ميدانية، وقادة".

وتابع أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "دمر عشرات الآلاف من المقاتلين المسلحين، وجزء كبير ملموس جدا من ترسانة القذائف الصاروخية التابعة لحماس، وأيضا قدراتها بإطلاق تلك القذائف الصاروخية".

* قادة حماس والجهاد ومضى يقول أن الملاحقة مستمرة ضد عناصر حماس والجهاد الإسلامي، و"نحن نواصل تضييق الخناق عليهم وتكثيف المتابعة والملاحقة لقادة المنظمات".

وأضاف أدرعي أن "أكبر دليل على ذلك هو أنه في الأشهر الأخيرة تمكنا من القضاء على مسؤولين كبيرين لحماس في قطاع غزة هما مروان عيسى رقم ثلاثة في حماس وأيضا أحد كبار القادة العسكريين المسؤول عن التموين والقذائف والأسلحة، وتمكنا من قتل أوضبط هرم القيادة العسكرية للجهاد الإسلامي داخل مجمع الشفاء الطبي".

وشكك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أرقام القتلى والمصابين التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية، لكنه أكد قتل أكثر من 12 ألفا من عناصر حماس والجهاد "دون أدنى شك" إضافة إلى عدد مشابه من المصابين في صفوفهم، حسب تعبيره.

وقال أدرعي "لا يزال هناك ما يمكن قصفه جوا في غزة "، مضيفا "رأينا اليوم قاذفات صاروخية لا تزال قائمة وعاملة ويتم استخدامها من قبل المسلحين، لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".

وتابع "هناك قادة وعناصر لحماس ما زالوا مختبئين حتى هذه الساعة، ولذلك عندما تتوفر الظروف الملائمة سنتمكن أيضا من استهدافهم والقضاء عليهم، هذا أيضا يأتي في إطار تحقيق أهدافنا".

وأضاف "مثلما فعلنا ونفذنا وقمنا بتطبيق خطط الحرب في المراحل الماضية، مرحلة بعد مرحلة، نحن ملتزمون بمواصلة بناء خطط الحرب إلى الأمام من أجل ضمان عدم عودة غزة لتشكيل تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.

* أهداف الحرب وردا على سؤال حول هدف اسرائيل من استمرار القصف في غزة قال أدرعي "لدينا أهداف واضحة للحرب، ونحن ماضون خطوة بعد خطوة، مرحلة بعد مرحلة لتحقيق هذه الغاية، ونحن نمضي قدما في ذلك بتفكيك قدرة حماس وبتغيير المناخ الأمني وبخلق ظروف إعادة المختطفين إلى ديارهم ونعتبر أن الضغط العسكري هو وسيلة مهمة جدا لخلق هذه الظروف لإعادة المختطفين إلى ديارهم، ونحن نمضي قدما في تفعيل مزيد من الضغط على قيادة حركة حماس.

" وقال أدرعي "منذ ستة أشهر، ودولة إسرائيل تواجه حربا معقدة وطويلة ومتعددة الجبهات، ونحن نقاتل على عدة جبهات.

لقد بدأنا هذه الحرب بشكل غير جيد، وبفشل في حماية البلدات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين في الجنوب، لكن سرعان ما تمكنا من صد الهجوم .. والانتقال لهجوم واسع النطاق أثمر عن إنجازات كبيرة على كل الجبهات".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في إحصاء اليوم الأحد، بمناسبة مرور 6 اشهر على بدء الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، مقتل 600 من عناصره بينهم 256 لاقوا حتفهم منذ انطلاق العملية البرية بالقطاع، مشيرا إلى أن عدد المصابين وصل إلى 3188.

وأضاف في بيان أن عدد الصواريخ التي عبرت إلى إسرائيل خلال الأشهر الستة بلغ نحو 9100 من غزة و3100 من لبنان و35 من سوريا.

وقال الجيش إنه قصف حوالي 32 ألف هدف من الجو في غزة و1400 في لبنان، مشيرا إلى أنه قتل ما يزيد على 330 مسلحا في الجبهة الشمالية منذ بدء الحرب.