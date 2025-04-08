رياح شديدة محملة بالرمال تضرب جنوب سيناء وتحذير لقائدي السيارات

ضربت محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، رياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة داخل الكتل السكنية وتزداد داخل الظهير الصحراوي، خاصة الطرق الدولية، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، قائدي السيارات من مرتادي الطريق الدولي، بتوخي الحذر نتيجة لهبوب الرياح المحملة بالرمال، والتي تسبب انعدام الرؤية في بعض المناطق، حرصًا على حياتهم.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة يسودها طقس حار نهارًا دافئ ليلًا، مؤكدًا أن نشاط الرياح الشديد الذي بلغ 40 كيلو في الساعة على المناطق الساحلية والصحراوية ساهم في تلطيف الطقس، وهذه الرياح محملة بالرمال الخفيفة.

وأوضح المركز أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات المعنية، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة الطرق الدولية لرفع أي تراكمات من الرمال التي تتركها الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة.

وأكد البيان، أن حالة البحر معتدلة، واتجاه الرياح شمالية شرقية وجنوبية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 حتى 1,5 متر، وانتظام حركة الملاحة بالموانئ البحرية، وجميع الطرق الدولة تعمل حتى الآن بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 37 والصغرى 22، وفي مدينة رأس سدر العظمى 25 والصغرى 16، وفي مدينة طابا العظمى 33 والصغرى 20، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 27 و الصغرى 10، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 32 والصغرى 23 درجة.