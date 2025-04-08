موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما عبر الفريقان الدور ربع النهائي أمام فريقي الترجي التونسي والهلال السوداني.

تعادل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيًا أمام مضيفه الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستفاد نادي ماميلودي صن داونز من فوزه بهدف نظيف أمام الترجي التونسي، في مباراة الذهاب، التي أُقيمت على ملعب لوفتس سرسفيلد في جنوب إفريقيا، ليتأهل بعد تعادله السلبي في مباراة الإياب اليوم.

وتُقام مباراة الذهاب بين النادي الأهلي وصن داونز أحد يومي 18 أو 19 إبريل الجاري، في جنوب إفريقيا، فيما تُقام مباراة الإياب أحد يومي 25 أو 26 من الشهر نفسه، على استاد القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على الهلال السوداني بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يكرر النتيجة نفسها في الإياب الذي أُقيم في موريتانيا.