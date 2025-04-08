محمود محيي الدين عن الحرب الاقتصادية: ترامب يسعد بخسارة خصمه ويتجاهل خسارته

حذر الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من التداعيات السلبية الواسعة لسياسات الحماية التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن «حالة الحرب الاقتصادية التي نمر بها اليوم تجعل من شنها يسعد بخسائر الآخرين، ولا يُعوّل كثيرا على خسائره الشخصية ويقلل من شأنها».

واستشهد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، برسوم نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» الإثنين، تلخص موقف التكاليف الباهظة لتلك السياسات، مفادها «رفعت التعريفة الجمركية؟ مبروك، ولكن التضخم ارتفع، والبطالة ارتفعت، وتوقعات النمو الاقتصادي عالميا في تراجع، والاقتصاد الأمريكي عاد إلى الركود التضخمي، مع توقعات بانخفاض إيرادات الشركات، ومؤشرات سلبية أخرى».

وأوضح أن الوقت الحالي يشهد أيضا مجموعة من القيود من شأنها أن تُعدي دولا أخرى بتبني نفس السياسات كقيود حركة العمالة؛ من أجل لمنع الهجرة وانتقال العمالة، فضلا عن قرار خفض المساعدات الإنمائية.

ولفت إلى اعتماد بعض الدول النامية مثل جنوب السودان في موازنتها على أكثر من 50% من المساعدات الإنمائية، موضحا أن مصر أقل من ذلك بكثير؛ لكنها تعتمد على معونات فنية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

كما انتقد صمت المؤسسات المالية الدولية تجاه هذه التطورات، قائلا: «تكاد لا تسمع لهم حسا ولا خبرا، في حين أن في مثل هذه الأوضاع كانوا ينددون؛ لكنهم صامتون تماما، مكترثون إما بمناصبهم أو مؤسساتهم»، منوها أن هذه المنظمات ستكون خاضعة للمراجعة.

وتطرق أيضا إلى الموقف الصعب الذي يواجهه الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى تردده في اتخاذ قرار حاسم برفع أو خفض أسعار الفائدة، موضحا أن خفض الفائدة سيؤدي لزيادة التضخم المتصاعد، كما أن رفعها سيفاقم من تباطؤ النمو الاقتصادي.