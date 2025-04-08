حزب حماة الوطن: الحشد الشعبي المصري في العريش رسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين

أكد حزب حماة الوطن، أن الحشد الشعبي المصري في العريش بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للعالم برفض تهجير أهالي قطاع غزة، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة.

وأشاد الحزب بموقف الشعب المصري الذي يثبت يوما بعد يوم وعيه التام، وحرصه على دعم توجهات القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة بالكامل.

وفي ذات السياق، يشيد حماة الوطن، بزيارة الرئيس الفرنسي لمصر، وما تضمنته من التعاون الثنائي في جميع الملفات وعلى سائر المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وذكر الحزب، أن القيادة السياسية حريصة على صياغة رأي عام عالمي داعم لفلسطين، لمنع تصفية القضية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.