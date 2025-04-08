شعبة بيض المائدة: زيادة المعروض وراء انخفاض الأسعار في الفترة الحالية

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن حجم المطلوب من الدواجن خلال الفترة الحالية أقل من المعروض، ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه لا يوجد أحد قادر على احتكار الدواجن أو بيض المائدة لأنها عبارة عن سلعة حية.

وأوضح أن إجازة عيد الفطر أدت إلى تراكم البيض في المزارع، وهو ما كان سببًا في زيادة حجم المعروض.

ونوه بأن سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة يُقدر بأقل من 100 جنيه، أما البيض الأبيض والأحمر فيباع بـ140 أو 135 جنيها في المزرعة.

وأفاد بأن أثر انخفاض سعر البيض وتحديدًا البلدي المزرعة لا يُرصد بعد أربعة أيام على الأقل، لأن عملية الإحلال ما بين البضاعة القديمة والقديمة تأخذ بعض الوقت.