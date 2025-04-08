قاض لبناني يصدر مذكرة توقيف ضد شقيق وزير الاقتصاد السابق بتهمة الاختلاس

أصدر قاضي التحقيق الأول في العاصمة اللبنانية، بيروت، بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية ضد كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في دعوى النيابة العامة المالية ضده بجرم الاختلاس والإثراء غير المشروع.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي استجوب المدعى عليه كريم سلام في دعوى النيابة العامة المالية ضده بجرم الاختلاس وابتزاز شركات التأمين والإثراء غير المشروع"، بحضور وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضي حلاوي أصدر في نهاية الجلسة مذكرة توقيف وجاهية ضد المدعى عليه.