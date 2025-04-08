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أكد أنيس بوجلبان المدير الفنى للمصرى جاهزية لاعبيه لمواجهة الغد المصيرية مع فريق سيمبا التنزانى بجولة الإياب بدور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية، مشيرا لسعى المصرى لحجز تذكرة التأهل لنصف نهائى البطولة رغم قوة الفريق التنزانى على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال بوجلبان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جاهزن تماما لمباراة الغد ونسعى لحصد بطاقة التأهل رغم قوة سيمبا على ملعبه".

وأضف: "درسنا طريقة لعب سيمبا ولدينا عدة سيناريوهات للمباراة، الحضور المكثف لجماهير سيمبا للمباراة سلاح ذو حدين وأتمنى الصعود لإدخال السعادة على جماهير المصري".

واختتم تصريحاته قائلا "نجومنا على أتم الاستعداد لتعويض غياب جون إيبوكا".