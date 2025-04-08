تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن اقتراب انتقال أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال لأي نادٍ في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال خالد الغندور خلال تصريحات بفيديو بثه على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فكرة إن في لاعب في مصر ياخد 100 مليون جنيه، ده كارثة في أوضة اللبس، سواء للزمالك أو للأهلي، لأن دلوقتي أنت كأهلي هاتدي زيزو 100 مليون، وفي نفس الوقت مش عاوز تدي لرامي ربيعة 20 مليون جنيه، وفي نفس الوقت مش عاوز تدي لأكرم توفيق نفس الرقم، فا ده غلط».

وتابع: «والد زيزو دلوقتي ضامن الفلوس 100%، يعني هو متأكد أنه في وقت معين هياخد الـ 100 مليون جنيه، ده غير الامتيازات التانية».