دوقة ساسكس تكشف تعرضها لمضاعفات طبية بعد الولادة

قالت دوقة ساسكس ميجان، إنها عانت من مضاعفات طبية بعد الولادة، وكان يتعين عليها التعامل مع العالم الذي لا يعلم تعرضها لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن ميجان قالت في أول حلقة من بودكاست (تدوين صوتي) الخاصة بها الذي يحمل عنوان "كونفشنز اوف ايه فيميل فاوندر"، إنه تم تشخيص إصابتها بتسمم الحمل بعد الولادة وذلك بعد ولادة أحد أبنائها.

ووصفت ميجان، الحالة بأنها نادرة للغاية ومخيفة للغاية.

وقالت ميجان: "واصلت محاولة القيام بكل هذه المهام، والعالم لا يعلم ما يحدث، بهدوء أحاول الظهور أمام الناس".

وأضافت: "واصلت محاولة التماسك، غالبا من أجل أطفالي. ولكن نلك الأمور تحمل مخاوف طبية كبيرة".