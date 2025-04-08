محافظ أسيوط: تسليم 65 نموذج تصالح نهائي في مخالفات البناء لمواطنين بمركز الغنايم

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة تسليم نموذج "8" نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلباتهم للمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

ولفت إلى تسليم نموذج "8" نهائي للتصالح لبعض المواطنين بمركز الغنايم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين وتقديم التسهيلات المتاحة في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وشدد على تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن طبقا لقانون 187 لسنة 2024 وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز، سلمت 65 نموذج 8 نهائي التصالح للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم وبحضور نواب رئيس المركز، وسكرتير المركز والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية وذلك بعد انتهاء الإجراءات واستكمال الأوراق والاعتمادات اللازمة.

وأشار إلى تذليل كل العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة، مشيرا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نماذج التصالح.