استشهاد 54 فلسطينيا منذ فجر الاثنين في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة يوم الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة تسببت باستشهاد 54 مواطنا في غارات جوية وبرية متفرقة منذ فجر اليوم.



وبحسب مصادر محلية، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل في المنطقة الجنوبية من مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب بمقتل 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال.

وتواصل القوات الإسرائيلية شن قصف مدفعي عنيف مستهدفا حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة.

وفي اليوم الـ22 من استئناف الحرب على غزة، شن الطيران الإسرائيلي غارات دامية على خان يونس ودير البلح أوقعت شهداء وجرحى، بعد أن شهدت الـ24 ساعة الماضية مجازر في مناطق بينها حي التفاح بمدينة غزة.

وأعلنت المصادر الطبية ارتفاع "حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50752، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023".