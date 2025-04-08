المشدد 15 عاما لـ4 متهمين بتهمة استعراض القوة والعنف في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على 4 متهمين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد شخص، بقصد ترويعه وتخويفه وسلب أمواله، إلى جانب حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23910 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4576 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين الأربعة، في 15 ديسمبر 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه "محمد أحمد أحمد"، بقصد ترويعه وتخويفه وسلب أمواله، وذلك من خلال تشاجرهم فيما بينهم، وحيازتهم لأسلحة نارية، وإطلاقهم أعيرة نارية صوب مصنعه الخاص، ما أحدث التلفيات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية، وأدى إلى بث الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش)، كما حازوا ذخيرة تُستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.

وأضاف أن المتهمين أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة، وهي المصنع المملوك للمجني عليه، محمد أحمد أحمد، ونتج عن ذلك ضرر تجاوزت قيمته خمسين جنيهًا، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.