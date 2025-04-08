ماكرون يشيد بالشراكة الفرنسية المصرية في تطوير مترو القاهرة: فخر مشترك

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، بالتعاون الطويل الأمد بين فرنسا ومصر في مجال النقل الحضري، مشيرًا إلى أن فرنسا تقف إلى جانب مصر منذ عام 1984 في بناء شبكة مترو الأنفاق الخاصة بها.

وقال ماكرون: "منذ عام 1984، تقف فرنسا إلى جانب مصر في بناء شبكة مترو الأنفاق الخاصة بها. يستخدم ملايين الركاب يوميًا الخطين 1 و3، وقريبًا المونوريل نحو العاصمة الجديدة والخط السادس المستقبلي".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الخط الثالث من مترو القاهرة قد تم اختباره والموافقة عليه، واصفًا ذلك بأنه "فخر مشترك" يعكس قوة الشراكة بين البلدين.

منذ عام 1984، تقف فرنسا إلى جانب مصر في بناء شبكة مترو الأنفاق الخاصة بها.



يستخدم ملايين الركاب يوميًا الخطين 1 و3، وقريبًا المونوريل نحو العاصمة الجديدة والخط السادس المستقبلي.



تم اختبار الخط 3 والموافقة عليه! فخر مشترك. pic.twitter.com/PdKUAKWvCi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 7, 2025

يأتي تصريح ماكرون بالتزامن مع زيارته الرسمية إلى القاهرة، حيث تشهد الدولتان توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالبنية التحتية والمشروعات المستدامة. ويُعد مترو القاهرة من أبرز نماذج التعاون بين فرنسا ومصر، حيث أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية وشركات فرنسية رائدة في تنفيذ وتمويل مراحل عدة من المشروع.