محافظ شمال سيناء: ماكرون تفقد مساعدات فرنسية رفضت إسرائيل إدخالها لغزة

كشف اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن تفاصيل جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى المحافظة، قائلا إن أن الرئيسين توجها إلى مخازن جمعية الهلال الأحمر المصري عقب زيارتهما للمصابين للأشقاء الفلسطينيين في مستشفى العريش.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى استماع الرئيس ماكرون إلى شرح تفصيلي حول المعوقات الإسرائيلية للمساعدات، والمتطوعون لإدخال المساعدات، وكيفية إيصال المساعدات وتسجليها وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف أن الزيارة شملت أماكن حفظ الأمصال والأدوية والمساعدات التي رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخولها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى زيارة الرئيس الفرنسي المكان المخصص للمساعدات التي رفضت إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة ورأى المساعدات الفرنسية التي رفضتها إسرائيل، كما التقى بعدد من ممثلي المنظمات الدولية، مثل اليونيسف، داخل إحدى الخيام.

وأكد أن تظاهر آلاف المصريين اليوم في سيناء لدعم الأشقاء في غزة ورفض التهجير هو «رسالة إلى العالم كله أننا في ظهر القيادة السياسية ومقتنعون بما تفعله دولتنا، كما تظهر معدن الشعب المصري في التوحد بشكل كبير جدًا خلف بلده في القضايا التي تخص الأمن القومي المصري».

وشدد أن تأثير الزيارة المعنوي كان مطلوبا في هذا التوقيت لهذه المحافظة التي تحملت 4 حروب نظامية سابقة بالإضافة إلى حرب إرهاب، قبل معركة التنمية، ثم تحملت دورها إزاء الأشقاء الفلسطينيين في نقل واستقبال المساعدات والمصابين من الأشقاء في غزة.

وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المحافظة أعطت روحا معنوية كبيرة جدًا لدى المواطنين في شمال سيناء.