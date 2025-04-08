الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ72 على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ72 على التوالي، ولليوم الـ59 على مخيم نور شمس، وسط اقتحامات واعتداءات طالت عدة مناطق داخل المدينة وفي محيطها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيميها، طولكرم ونور شمس، ونشرت فرق المشاة داخل حاراتهما، مع اقتحامها للمنازل وتخريبها وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، مترافقا مع إطلاق الرصاص الحي، وسماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى في مخيم طولكرم، خاصة بعد منتصف الليل.

واقتحمت جرافة عسكرية حارة أبو الفول داخل مخيم طولكرم، بالتزامن مع انتشار واسع لآليات الاحتلال في شوارع المخيم الذي أصبح خاليا من سكانه بعد طردهم من منازلهم بالقوة، فيما دفعت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات إلى مخيم نور شمس، ولاحق الجنود الأهالي أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم لتفقدها، واحتجزت عددا منهم لوقت طويل وتعرضوا للتنكيل والتهديد.

كما اقتحمت قوة عسكرية ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونفذت مداهمة لمنزل عائلة الزبيدي وفتشته وأخضعت سكانه للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وواصلت الآليات العسكرية تجوالها في شوارع المدينة ليلا، بما في ذلك سوق الخضراوات وشارع المقاطعة، بالتزامن مع انتشار لقوات الاحتلال في الحي الشرقي، حيث أطلقت القنابل الصوتية قبل توجهها نحو مخيم طولكرم.

وتواصل قوات الاحتلال استيلاءها على منازل ومبانٍ سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها، في حين تقوم بالتضييق على المواطنين واعتراض حركة تنقلهم في الشارع الذي أغلقت مقاطعه بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين.

هذا وأقامت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حاجزا طيارا تحت جسر جبارة، عند المدخل الجنوبي للمدينة، وأوقفت المركبات وأعاقت حركتها وأخضعتها للتفتيش والتدقيق في هويات ركابها.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدات قفين وباقة الشرقية والنزلات وزيتا شمال طولكرم، حيث جابت قوات الاحتلال الشوارع والأحياء فيها، وسط أعمال تمشيط فيها.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

كما ألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والإحراق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.



