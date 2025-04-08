كرم رجل الأعمال والإعلامي طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومؤسس TN Communications، الفائزين بجوائز "الراوي – Storyteller Award"، وذلك خلال فعاليات النسخة التاسعة من قمة صوت مصر – Narrative Summit 2025، التي أقيمت في سوماباي بساحل البحر الأحمر.

وأعلن نور أسماء الفائزين الثلاثة في المسابقة التي أقيمت لأول مرة هذا العام لتسليط الضوء على إبداع الشباب في تقديم محتوى يبرز صورة مصر الحديثة. وفاز بالمراكز الأولى كل من:

جهاد عبد السميع عن فئة القصة المصورة الفوتوغرافية، أحمد حاتم حجازي عن فئة المحتوى الرقمي الإبداعي (أقل من دقيقة)،

مصطفى سالم عن فئة الفيلم القصصي الوثائقي (حتى 5 دقائق).

وأعرب طارق نور عن فخره بإطلاق هذه الجائزة التي تمنح مساحة حقيقية للإبداع الشبابي، مؤكدًا أن ما قدمه المشاركون يعكس طاقات واعدة تستحق الدعم. وقال: "سعدت جدًا برؤية أفكار مبدعة قُدمت بأدوات بسيطة ولكن بروح كبيرة. هؤلاء الشباب هم رواة المستقبل".

وأضاف نور أن إطلاق الجائزة بالشراكة مع قمة صوت مصر يعكس إيمان القمة بقوة المحتوى وبضرورة تمكين الشباب ليكونوا رواة حقيقيين لقصص مصر، من خلال أعمال مبتكرة تسلط الضوء على الفرص والإمكانات التي تزخر بها البلاد.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من خبراء الصناعة والإعلام، من بينهم طارق الجنايني، لمياء كامل، إيمي موافي، أحمد عبيد، أحمد وهبة، وكريم أبو جمرة.

الجدير بالذكر أن قمة "صوت مصر" تُعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، وشهدت في نسختها الحالية حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها، في إطار شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص.