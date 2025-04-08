متظاهرون يغلقون مترو جراند سنترال بنيويورك تزامنا مع زيارة نتنياهو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين محطة مترو "جراند سنترال" الشهيرة في نيويورك، وذلك تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.

وطالب المتظاهرون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل ووقف الحرب على غزة، بحسب قناة "الشرق" الإخبارية.

وشهدت نيويورك، الاثنين، مظاهرة مطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، تزامنا مع زيارة نتنياهو البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات حملت عبارات "سئمنا من الإبادة الجماعية"، ورددوا شعارات من قبيل "فلسطين حرة".

وطالب المتظاهرون بوقف الدعم العسكري والمالي الأمريكي لتل أبيب، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.