كفرالشيخ: استمرار أعمال تبطين ترعة القضابة بفوه

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال تبطين وتكاسي ترعة القضابة بمركز فوه بطول 1000 متر، تحت إشراف محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، كمحور رئيسي من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المشروع القومي لتبطين وتغطية الترع يمثل نقلة حضارية ضمن خطط الدولة لتحسين عملية توزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع.

وأضاف أن المشروع يعد خطوة نوعية تسعى الحكومة من خلالها إلى تطوير شبكة الترع والمصارف، مما يسهم في الحد من تلوث البيئة والحفاظ على كميات المياه التي كانت تهدر نتيجة تسربها للتربة.