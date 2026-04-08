الأربعاء 8 أبريل 2026 11:36 ص القاهرة
تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:31 ص

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غاراته على بلدات جنوبية  لبنانية بالتزامن مع إنذار إسرائيلي لسكان جنوب نهر الزهراني.

وقصفّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان، واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي سيارةً في محلة القاسمية وأفيد عن وقوع إصابات.

واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدة بلاط بعدة غارات أسفرت عن تدمير عدد من المنازل، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، طالباً منهم إخلاء منازلهم فوراً والتوجّه إلى شمال النهر.

 


