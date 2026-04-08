جيش الاحتلال ينذر سكان مبنى في مدينة صور جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفه

أنذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان مبنى في مدينة صور جنوب لبنان بالإخلاء؛ تمهيدًا لقصفه.

ونشر عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، خريطة تحدد المبنى المستهدف، داعيًا المواطنين إلى إخلاء منازلهم «فورُا».

وأضاف: «نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده وبقوة. لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فورًا وانتقلوا إلى شمال نهر الزهراني».

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لبنان ليس طرفًا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ويتعارض موقف إسرائيل مع تصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي ساهم في التوسط في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ذكر أن الاتفاق يشمل لبنان. ولم يشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى لبنان في بيانه.

من جانبها، شددت جمهورية مصر العربية على أن الوضع في لبنان لا يزال حرجًا، وأن الإعلان بوقف العمليات العسكرية يتعين أن ينعكس في توقف إسرائيل فورًا عن اعتداءاتها المتكررة على لبنان الشقيق، بما يصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يوفر الظروف اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم.

وجددت مصر دعمها وتضامنها الكامل مع لبنان الشقيق، حكومةً وشعبًا، في هذه المرحلة الدقيقة، بما يعزز من قدرته على تجاوز التحديات الراهنة وترسيخ دعائم الامن والاستقرار.