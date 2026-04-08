وزارة الدفاع الكويتية: تعرض منشآت تابعة لمؤسسة البترول لسلسلة مكثفة من الهجمات الإيرانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان تعرض عدة منشآت تابعة لمؤسسة البترول الكويتية "لسلسلة مكثفة واسعة النطاق من الاستهدافات والاعتداءات الايرانية على مدار ساعات متواصلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكر العقيد الركن العطوان في تصريح أدلى به لقناة الأخبار التابعة لتلفزيون دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أن "3 محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لاعتداء بواسطة طائرات مسيرة ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة".

وأضاف أنه في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الأطراف المتنازعة "واستبشر الجميع بأن يسهم ذلك في خفض التصعيد، إلا أن الإعتداء الإيراني على دولة الكويت استمر منذ فجر اليوم في مشهد يعكس إصرارا واضحا على مواصلة استهداف أمن البلاد ومقدراتها الحيوية".

وأوضح أنه، ومنذ الساعة الثامنة صباحا هذا اليوم "تعاملت الدفاعات الجوية الكويتية مع موجة مكثفة من الطائرات المسيرة المعادية بلغ عددها 28 طائرة استهدفت عددا من المنشآت والمرافق الحيوية في مختلف أنحاء البلاد".