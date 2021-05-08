هيثم شاكر متأثرا: أحييت حفلة بعد وفاة والدتي بيومين غصب عني

علق الفنان هيثم شاكر على حديث شيخ الحارة له بأنه أقام حفلًا بعد يومين من وفاة والدته، أن هذا حدث بالفعل، مشيرًا إلى حالته النفسية السيئة التي كان يؤدي بها أغنياته في الحفل.

وقال خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، إن والدته كانت أغلى الناس بالنسبة له، متابعًا: «لازلت حتى الآن مكسور بسبب وفاتها».

وأضاف أنه أحيى الحفل لالتزامه بالتعاقد، لهذا فالأمر كان خارجًا عن إرادته، ذاكرًا أنه حاول الاعتذار عن العمل لكنه لم يتمكن.

وأوضح أنه كان معتادًا على التواصل مع والدته قبل أن يقوم بأس حفل لكي تقوم بالدعاء له، متابعًا: «لحد إنهاردة قبل أي حفلة بطلع التليفون علشان أكلمها».

وتابع في تأثر: «الفنان عموما بيبقى مطالب يبين عكس اللي جواه، لأن شغلتني أن أنا أسعد الناس حتى وأنا مش سعيد».

